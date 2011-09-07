В Раду внесен законопроект об амнистии Тимошенко и Луценко

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В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об амнистии лидера «Батькивщины», экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-главы МВД Юрия Луценко.

Законопроект зарегистрировал народный депутат Геннадий Москаль, сообщает УНН.

В проекте говорится, что цель принятия закона – утверждение политических свобод и демократических ценностей в Украине, улучшение международного имиджа, устранение препятствий на пути интеграции Украины в Европейский Союз, прекращение обвинений власти в уголовном преследовании оппозиционных лидеров.

«Принятие проекта Закона Украины Об амнистии Тимошенко и Луценко приведет к утверждению политических свобод и демократических ценностей в Украине, улучшению международного имиджа, устранения препятствий на пути интеграции Украины в Европейский Союз, прекращение обвинений власти в уголовном преследовании оппозиционных лидеров», - отметил в примечании к документеу Геннадий Москаль.

Напомним, как сообщал Главред, сегодня утром, 7 сентября, Тимошенко начала давать показания по газовому делу. Она заявила, что у Печерского районного суда Киева нет доказательств состава преступления, которое ей инкриминируют.

Адвокаты Тимошенко не исключают, что приговор ей вынесут в ближайшие дни.