Завтра в Украине - дожди

8 сентября в Киеве облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +18...+20 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, днем местами умеренный, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +15...+21 градус.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь, температура ночью +5...+10 градусов, днем +9...+14 градусов.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +16...+18 градусов.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +8...+10 градусов, днем +15...+17 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +16...+18 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, днем отдельные грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +15...+20 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, ночью местами, днем местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +17...+23 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем отдельные грозы, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +19...+25 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +22...+27 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +22...+27 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +16...+18 градусов, днем +24...+26 градусов.

7 сентября температура воды в Черном и Азовском морях +21...+23 градуса, в Днепре возле Киева +20 градусов.