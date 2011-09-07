Авиакомпания «Сибирь» продолжит судиться с Минобороны Украины

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Российская авиакомпания «Сибирь» будет продолжать добиваться компенсаций от Министерства обороны Украины за ущерб от катастрофы Ту-154 в 2001 году. Об этом заявили адвокаты авиакомпании, сообщает Би-би-си.

Как известно, во вторник хозяйственный суд Киева отказал авиакомпании в иске на 15,32 млн. долл.. Ответчиком вместе с украинским Министерством обороны было также государственное казначейство.

Адвокат авиакомпании «Сибирь» Александра Павленко заявила после отказа в иске, что компания займет «более жесткую позицию» и не исключает рассмотрение дела в международной судебной инстанции.

«Дело дойдет до международной арены, а там уже не будет политической подоплеки», - сказала адвокат в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Напомним, 4 октября 2001 авиакатастрофа над Черным морем произошла в то время, когда силы украинской ПВО осуществляли учебные пуски ракет с крымского полигона неподалеку Феодосии.

Ракета противовоздушного комплекса С-200 должна была достичь высоты 11 км, чтобы уничтожить пассажирский Ту-154. Погибли 78 человек, среди 66 пассажиров большинство были гражданами Израиля.

Украина в первые дни после катастрофы самолета не признавала, что он был сбит ракетой. Впоследствии министр обороны Александр Кузьмук подал в отставку, которую президент Леонид Кучма не принял. Украинская сторона выплатила родственникам погибших 15,6 млн. долларов.

Украинское Министерство обороны в 2008-2010 годах инициировало дополнительную экспертизу. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз после расследования инцидента сообщил, что самолет Ту-154 не мог быть сбит ракетой.

Хотя Межгосударственная авиационная комиссия, проводившая расследование до этого, пришла к выводу, что самолет сбила украинская ракета, выпущенная во время учений.