В Ровно ограблен банк

Вчера, 6 сентября, вечером ривненским стражам порядка поступило заявление об ограблении отделения филиала «Приватбанка» в областной клинической больнице.

Как сообщила помощник начальника Ривненского горотдела УМВД по связям с общественностью и средствами массовой информации Инна Березовская, грабитель, которого теперь ищут, вынес из помещения филиала 14 тыс. грн., 1 тыс. долл., 2 тыс. евро и 100 тыс. русских рублей.

Напомним, в ночь с 5 на 6 сентября в городе Белая Церковь Киевской области был ограблен банкомат «Райффайзен Банк Аваль». Злоумышленники с помощью инструментов открыли заднюю стенку денежного автомата и забрали деньги - свыше 500 тысяч гривен. Банкомат тоже находился в здании городской больницы №1.

А еще ранее, в центре Донецка налетчики с автоматом ограбили банк «Credit Аgrikole» (ФОТО), расположенный на центральной городской улице – Артема. Грабители унесли 70 тыс. грн и две тысячи долларов.