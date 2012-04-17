Свобода по-украински, или Зачем лезть голыми в церковь

На прошлой неделе весьма креативные девушки из движения FEMEN в очередной раз отличились. Украинские секс-диверсанты, как они сами себя называют, в Страстную предпасхальную неделю в традиционном полураздетом виде залезли на колокольню Софии Киевской, попротестовали там против абортов и позвонили в колокола. И довольно легко отделались – их, как водится, всего лишь увезла милиция. А могли прямо на месте оказаться ревностные верующие, и разбитыми лицами не обошлось бы. Но дело даже не в самой акции – к эпатажу девушек все давно привыкли. Проблема в том, что была перейдена определенная граница, и это действие моментально вскрыло очень неприглядные черты того, что называется современной украинской демократией.

Во-первых, FEMEN, как ни парадоксально, очень ярко осветили ее нынешнее состояние, задев еще и пресловутую «европейскость» нашего общества. И демократия, благодаря которой можно залезть голой на колокольню, показалась очень странной. Ведь, с одной стороны, Украина – это огромная масса людей, которые по своим положению в обществе, доходам, отсутствию связей не имеют практически никаких прав, кроме как ходить иногда на избирательные участки. Точнее, права у них есть, в Конституции записаны, но вот только реальной реализации не получается. Зато, с другой стороны, каждый сознательный гражданин имеет полное право выйти на улицу и показать сиськи, задницу, или что там Бог ему послал. А если не послал ничего, можно, на крайний случай, написать что-нибудь матерное на плакате и выйти в люди. Проявить свою свободу – ключевую европейскую ценность. И многие ведь так и воспринимают подобные акции. От которых, правда, пользы никакой не видно. Зато видно, что в Украине идет процесс перехода от понимания демократии как соблюдения реальных прав человека к ее, по сути, полной дискредитации. Более того, в подобной ситуации у нас неизбежно будет расти число реальных сторонников авторитарного режима. Для которых выкинуть голых девок из церкви будет действием очень правильным. Да что там, и тюрьмы им будут желать совершенно искренне.

Во-вторых, голая грудь на колокольне одного из древнейших соборов очень сильно подрывает устои, которые у нас еще есть. Как ни крутите, современная Украина – страна с рядом глубоких традиций, и разрушать их, кажется, совершенно не стоит. Наше общество, если брать в целом, сильно уж религиозным не назовешь, но роль ряда религий, в том числе христианства, в нем достаточно велика. Чтобы это понять, достаточно сесть в метро на Пасху и посмотреть, сколько людей везут святить корзинки, сколько идут в церковь, ставят свечи и так далее. По факту – миллионы. Голые женщины, бьющие в колокола, разрушают эти традиционные символы. А следовательно, подрывают те немногие стабильные устои нашего общества, которые в нем еще остались (не секрет, что Церковь – один из самых почитаемых в Украине институтов, чего не скажешь, например, об органах власти или милиции. Или о движении FEMEN). И, кстати, подобные акции, снова таки, отвращают наше общество от демократии даже в самом ее вульгарном значении. Действительно, зачем украинцам свобода, если она приводит к таким богомерзким (и это скажут не только глубоко религиозные люди) результатам.

В-третьих, акции, подобные тем, что провели FEMEN в Софийском соборе, для Украины попросту бесполезны. Что изменилось хотя бы от одного политического выступления раздетых девушек в веночках? Наверное, у них лишь появилось понимание, что руководителям нашего государства они примерно до того места, которое показывают. И они решили переключиться на более широкие массы людей. Но вот только, и тут можно утверждать со стопроцентной уверенностью, ни одному человеку, кроме активисток, получивших очередную порцию самопиара, лучше не стало. В том числе никаких изменений не произошло в проблеме абортов, ради которой эта акция проводилась.

Наконец, самое главное. Полуголые барышни в соборе – это, безусловно, оскорбление. Причем для миллионов (и в этой цифре нет никакого пафоса) украинских христиан. А вот никаких извинений со стороны FEMENисток замечено не было. Но самое грустное – не это. Не секрет ведь, что наши полуобнаженные девушки пользуются популярностью в Европе и позиционируют себя соответственно – как сугубо европейское движение, чуть ли не символ свободы. После акции в Софии Киевской очень многие поставят под сомнение, что такой европейский выбор нам нужен. Потому что в нем была только голая грудь, и совершенно не были замечены толерантность и уважение к другим людям.

Кстати, есть повод для гордости за родную страну. Вспомним о ситуации с российскими Pussy Riot, которые «всего лишь» спели в храме не слишком цензурную песню и сразу же загремели в СИЗО. Можем порадоваться, что у нас настолько свободнее, чем у горячо любимого соседа. Но, все же, проблема в другом. Конечно, деятельность христианских церквей в Украине, с их расколами, скандалами, «Мерсами» священников и прочими атрибутами, - вещь очень неоднозначная. Разумеется, можно по-разному относиться и к FEMEN. В конце концов, их дело чем заниматься. Но только вот голая акция в Софийском соборе наводит на мысли о том, что Украина достигла особо нелепого периода своей истории.

Мы в разные века очень по-разному боролись за свободу – с оружием в руках, хитростью, удачной и не очень политической деятельностью. Но никогда не делали этого, идя голыми в храм. И никогда еще идея свободы, а с ней и идея демократии настолько нелепо не дискредитировались. А от подобного разрушения ценностей – один шаг до их утраты. А ломать – не строить, вернуть даже нашу ограниченную свободу будет очень непросто. Неужели ради ее сохранения не стоит отказаться от голых акций в соборах?

фото: femen.livejournal.com

