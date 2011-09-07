Российский флот может досрочно покинуть Крым

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Россия допускает расторжение Харьковских соглашений в случае, если Украина обратится в суд для пересмотра газовых контрактов. Таким образом, Черноморский флот РФ может покинуть Крым в 2017 году.

Об этом заявил советник посольства России в Украине, руководитель группы экономической политики Алексей Урин, передает comments.ua.

По его словам, обращение Украины в суд по этому вопросу может иметь очень серьезные последствия.

Дипломат сомневается, что Украина достигнет успехов в пересмотре контрактов, «но негативные последствия возможны. Могут быть расторгнуты Харьковские соглашения и потеряна скидка на газ», - сказал он.

Урин также отметил, что скидка, которую получает Украина по результатам соглашений, позволяет ей экономить до 4 млрд долларов ежегодно.

Как сообщал Главред, Президент Виктор Янукович заявляет о фактической готовности материалов для подачи в суд по газовым контрактам с Россией.

По его словам, сейчас Украина переплачивает 200 долларов за каждую тысячу кубометров газа, а это, как отмечает Президент, 5-6 млрд долларов в год.

Справедливой ценой на газ для Украины Янукович считает цену на газ для Германии минус 70 долларов транзитного тарифа от границы России до Германии и еще минус 100 долларов на тыс. кубометров, согласно Харьковским соглашениям.

Как известно, в апреле 2010 года в Харькове президенты Украины и России договорились продлить пребывание Черноморского флота России в Украине до 2042 года и привязать цену аренды за его расположение к цене на газ.

фото: sevnews.info