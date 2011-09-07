Ливийские повстанцы заявили, что нашли Каддафи

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Повстанцы узнали местонахождение полковника Муаммара Каддафи, который все еще находится в Ливии, окружили его и готовятся схватить. С таким заявлением выступил представитель военного командования Переходного национального совета Ливии Анис Шариф, сообщает РБК-Украина.

Анис Шариф отказался раскрыть местонахождение Каддафи, но объяснил, что повстанцы сумели напасть на его след при помощи военной техники, сообщает радио "Маяк".

Как сообщает Daily Telegraph, Шариф заявил, что его бойцы оцепили район радиусом в примерно 64 километра. По его данным, именно там находится Каддафи. Шариф уверен, что теперь поимка или ликвидация бывшего руководителя страны - лишь вопрос времени.

Напомним, 5 сентября появилась информация, что Каддафи, возможно, покинул Ливию вместе со своими сподвижниками и прибыл в Нигер. Позже эта информация была опровергнута.

С февраля 2011 г. в Ливии идет гражданская война между сторонниками и противниками Каддафи. На стороне последних в ход боевых действий вмешалось НАТО после принятия соответствующей резолюции Совета безопасности ООН. В конце августа при поддержке Североатлантического альянса и его союзников противники прежнего режима захватили столицу Ливии - г.Триполи. С тех пор, где находится Каддафи - неизвестно.

фото: rosbalt.ru