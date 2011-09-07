Франция закрыла дело о сокрытии последствий Чернобыльской аварии

7 сентября 2011, 15:37

7 сентября, Апелляционный суд в Париже решил прекратить дело о последствиях для Франции катастрофы 1986 года на Чернобыльской АЭС,ответчиком по которой выступал профессор Пьер Пеллерен, сообщает ИТАР-ТАСС.

Обвинение против Пеллерена, в прошлом председателя Центральной службы Франции по защите от ионного излучения выдвинули 2006 году. Инициатором дела стала ассоциация граждан, заявляющих, что они пострадали от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

На тот момент ученому было 83 года. Обвиняли его в преуменьшении масштаба радиационной угрозы, которая привела  к росту заболеваний раком щитовидной железы на Корсике и юго-востоке Франции.

Пеллерен проходил по статье «сокрытие фактов с отягчающими последствиями» за то, что руководимая им SCRPI якобы намеренно выпустила неточные карты с изображением границ выпадения радиоактивных осадков. Кроме того, ученый лично заявил, что радиоактивное облако от ЧАЭС остановилось на границе Франции и не представляет опасности для граждан страны. Однако, никаких доказательств нарушений не удалось найти, поэтому суд принял решение о закрытии дела.

В свое оправдание Пельрен заявил, что пользовался исключительно теми данными, которые были собраны его службой. Что же касается печально знаменитой фразы, то, по его словам, СМИ исказили изначальные слова. Помимо этого французская прокуратура ранее сама потребовала закрыть дело, поскольку собрать необходимые доказательства для привлечения к ответственности ученого так и не удалось.

Сторона обвинения осталась недовольна результатом слушаний, однако юристу Бернару Фоу оставалось только признать поражение.

«Это заключительный аккорд в деле. Такое решение, безусловно, оставляет чувство горечи у всех тех, кто считает себя обманутыми», - сказал он.

Французский парк АЭС является крупнейшим в Европе. Судебные процессы, связанные с атомной отраслью, вызывают пристальное внимание властей и общественности.

Напомни, председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Владимир Холоша сообщил, что из государственного бюджета МЧС выделено 236 млн грн из 305 млн грн дополнительного финансирования в 2011 году на решение проблем, связанных с Чернобыльской проблематикой.

По его словам, 139 млн грн выделены на поддержку в безопасном состоянии Чернобыльской атомной электростанции, а еще «129 млн грн пойдут на выплату пенсий для людей, которые работают в особо вредных условиях труда, связанных с ионизирующим фактором».

 Еще 9 млн грн выделено на приобретение жилья для пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, 5 млн грн - на медико-санитарное обеспечение и лечение онкологических заболеваний среди пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.

 

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