Тимошенко говорит, что Ющенко соврал под присягой

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Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко считает, что бывший Президент Украины Виктор Ющенко дал неправдивые показания в суде относительно газовых переговоров с Россией в 2009 году, сообщает УНИАН.

«Показания Ющенко о его невмешательстве в переговорный процесс по заключению газовых соглашений дают подтверждение тому, что им были даны неправдивые показания под присягой», - заявила Тимошенко в Печерском райсуде Киева.

По ее мнению, главной причиной газового кризиса, во время которого газовая система Украины была переведена в реверсный режим и было поставлено ее пребывание на грань техногенной катастрофы, а также жесткой позиции российской стороны по определению цены на газ для Украины, «является как раз отзыв Президентом Украины Ющенко Олега Дубины 31 декабря (2008 года) с переговоров в Москве».

фото: tymoshenko.ua