Новые чистки в Кабмине: каким министрам угрожает увольнение

В частности, политолог Вадим Карасев считает, что возможные перестановки в Кабмине – это свидетельство ужесточения борьбы кланов в президентской и кабминовской командах, поскольку тот или иной претендент на выбывание является представителем того или иного клана, которые соперничают между собой.

Сыр и зерновые подводят министра

«Первым на выход», по версии СМИ и некоторых экспертов, к которым «Главред» обратился за комментариями, уже в конце текущей недели может оказаться министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

Эксперт по политическим вопросам Виктор Небоженко считает, что «особых претензий к нему быть не должно, нынешний министр – хороший специалист в сельском хозяйстве. Может, он не так хорошо разбирается в зерновых, но зато прекрасно знает мясомолочную промышленность». Но даже при достаточно лестной оценке политолог отмечает проблему, с которой Присяжнюк пока что не смог справиться, и которая может обернуться для него крупными неприятностями. Это международная регуляция торговли зерном. «В прошлом году уже были сложности, когда Кабмин не смог урегулировать процесс вывоза зерна за границу. Вопросы к Присяжнюку возникают по поводу даже не урожая, а механизмов продажи урожая», - говорит Небоженко.

Директор агентства моделирования ситуаций Виталий Бала добавляет, что, кроме «зерновой» проблемы, трудно разрешимой для Николая Присяжнюка оказалась и «сырная». «Во всех этих «сырных» войнах с Россией (а до этого были мясные и молочные) есть заинтересованные лица, которые, возможно, хотят поставить на этот пост другого человека. Такая перестановка может быть связана с попыткой контролировать определенные ресурсы. Здесь все будет зависеть от того, кто окажется убедительнее для Президента», - считает он.

Вадим Карасев объясняет нависшую над аграрным министром угрозу тем, что тот связан с группой влияния бизнесмена и депутата Юрия Иванющенко. Поскольку последний попал в немилость к Президенту Виктору Януковичу, и учитывая то, что премьер-министр Николай Азаров уже неоднократно публично критиковал Присяжнюка за деятельность Минагропрома, не исключено, что он покинет Кабмин и пойдет на выборы в ВР по списку Партии регионов.

Не лишним будет напомнить и то, что Генпрокуратура сейчас следит за структурами, к которым министр так или иначе имеет отношение: 30 марта возбуждено дело по факту нанесения государству при закупке зерна чиновниками Аграрного фонда убытков на сумму 340 млн гривен. По имеющимся данным, закупкой для АФ, в том числе и за государственные деньги, занималась компания «Хлеб Инвестстрой». Имя ее владельца не разглашается, но в бизнес-кругах ее связывают с именем нардепа Иванющенко.

Чья бы она ни была, но сейчас и АФ, и компания, которой перечислялись деньги за зерно, находятся в зоне пристального внимания прокуратуры и налоговой.

Пока что Президент поставил министру на вид то, что недоволен результатами его работы. Однако знающие люди утверждают, что только вызовом «на ковер» дело не закончится, и предполагают, что вскоре ведомство может возглавить Виктор Слаута, нынешний советник Президента по аграрным вопросам.

Страж мира разгонит военных

Есть шансы вскоре оказаться вне Кабмина и у недавно назначенного министра обороны Дмитрия Саламатина. Во-первых, очень многих волнует факт его гражданства. В ответе на депутатский запрос, поданный народным депутатом от НУ-НС Тарасом Стецькивом, говорится, что Комиссия при Президенте Украины решение о предоставлении Саламатину украинского гражданства приняла 6 декабря 2005 года. 12-го декабря того же года партия подала в Центризбирком списки, составленные, кстати сказать, еще 3 декабря, в которых уже 88-м номером значился Дмитрий Альбертович. Чем заслужил такое высокое государственное доверие человек, который еще в прямом смысле вчера был гражданином другой державы?

Виктор Небоженко так комментирует эту страницу из жизни министра: «Он, как оказалось, обманул ЦИК относительно своего гражданства и стал депутатом Верховной Рады. Это очень опасный прецедент для человека, занявшего должность министра обороны, человека, который теперь отвечает за безопасность нашей страны».

«Если человек начинает свою биографию с последних 5-6 лет, то вполне логично задать ему вопрос: «А где ты был до этого?» Разговор о том, что кто-то где-то работал главным инженером или главным бухгалтером, или бизнесменом в какой-то анонимной компании «Рога и копыта», которой уже не существует, вызывает еще больше подозрений, - продолжает Небоженко. – Он предпринимал попытки занять видную должность в Казахстане, затем последовало возвращение в Россию, а потом вдруг чуть ли не по приказу - получение украинского гражданства, вот это все плохо. Так не принято даже в африканских странах. В связи со всем этим возникают вопросы, не отбывал ли он тюремное заключение, не было ли у него конфликтов в России или в Казахстане. Вполне может быть, что он талантливый менеджер и «безнадежно» честный человек, и стульями по голове он бьет только депутатов, а с рядовыми гражданами предельно корректен. Но пока доказательств этому нет».

Политолог считает, что рано или поздно скандал по этому поводу разразится. «Да и самому Президенту должно быть невыгодно представлять такого министра обороны, который водил за нос ЦИК. И при этом он не какой-то там авантюрист, который взял кредит и уехал, - он получил в свое распоряжение сотни тысяч военнослужащих и влияет на политику в стране. Как можно быть уверенным в нем?», - говорит Виктор Небоженко.

Политолог Вадим Карасев констатирует, что «есть действительно разочарование отношениями с Российской Федерацией, ради которой якобы и принималось решение о назначении Саламатина на должность министра обороны». Ему, как и министру аграрной политики, эксперт пророчит горизонтальное перемещение в ВР по партийным спискам.

Во-вторых, Дмитрий Альбертович и без каких-либо закулисных интриг мастер создавать себе репутацию. На поприще министра обороны он уже успел объявить «всеобщую инвентаризацию» земель полигонов, освобожденных военных городков, которые не переданы в коммунальную собственность и охраняются военнослужащими, и других объектов. «Все, что находится в распоряжении министерства и уже никогда не будет использоваться, должно быть реализовано через тендерные процедуры, прозрачно и под контролем общественности. Все полученные от этого средства будут направлены на решение социальных проблем военнослужащих и членов их семей», — многообещающе заявил министр.

Не только с имуществом решил разобраться глава ведомства, но и с личным составом. В Концепции реформирования и развития Вооруженных сил Украины на период до 2017 г., представленной им Кабмину и СНБО, излагаются планы по сокращению армии за 5 лет в 2,5 раза - со 192 тысяч военнослужащих до 70 тысяч.

Если передать план по реформированию армии в нескольких словах, то звучать он должен так: все продать, людей уволить. Стоит ли после этих предложений рассуждать о боеспособности армии?

Из источников в СНБО стало известно, что секретарь Совбеза Андрей Клюев не в восторге от реформаторских намерений Саламатина. А если учесть, что сокращение военнослужащих влечет за собой 31 млрд. грн затрат ежегодно, не говоря уже об усугублении такой социальной проблемы как пополнение рядов безработных, то и Президент вряд ли одобрит сомнительные реформы. Тем более в предвыборный год, когда на «пряники» от власти и так надо где-то изыскивать 33 млрд. грн. Так что велика вероятность, что на эту должность может быть назначен менее радикальный реформатор.

Налоговая собирает мало налогов

Еще об одной возможной отставке со ссылкой на источник в Администрации Президента много говорили на предыдущей неделе - главы Государственной налоговой службы Александра Клименко. Причин отставки называется две: «бардак» в налоговой и слабые результаты по наполнению бюджета. Хотя как раз бюджет налоговая старается наполнять, не покладая рук. В результате этой работы «пострадал» даже такой известный бизнесмен как Дмитрий Фирташ, который обвинил налоговую службу в невозврате 3 миллиардов гривен НДС его структурам.

«У Клименко конфликт с Фирташем и его группой, - говорит политолог Вадим Карасев. - Не исключено, что эти слухи идут от недоброжелателей Клименко. Но я также не исключаю, что они, кроме прочего, лоббируют это увольнение. Симптоматично не само увольнение-неувольнение, а именно «циркуляция» этой информации по поводу его возможности».

В то же время, Виктор Небоженко уверен, что «если Клименко и будут снимать, то «не далеко», все-таки это профессиональный налоговик. В крайнем случае, возможна рокировка, так как он уже вошел в номенклатуру Януковича». Политолог считает, что в случае увольнения Александру Клименко подберут должность, равнозначную нынешней: «В Украине есть масса «сладких» мест – Счетная палата «зависла», например».

Проблему налоговой Небоженко видит не в личности ее руководителя, а в том, что она не может предъявить требования к крупным олигархам, которые выводят прибыль за границу. «То, что они жестоки к малому и среднему бизнесу, - это от молодости и от непонимания. Самое простое – давить тех, кто не может дать отпор. Почему в Украину не хотят идти зарубежные инвесторы? Потому что от них требуют выполнения всех сложнейших налоговых условий, а в это время олигархические предприятия того же профиля не облагаются налогом, так как их собственник зарегистрирован где-то на Кипре или в Люксембурге. Так что дело не в Клименко, а в том, что налоговая никак не решится работать с крупными собственниками, а с мелких много не соберешь, от налогового давления они просто прекращают свою деятельность. За два года в Украине закрылось 28% бизнес-структур, за такие вещи госчиновников надо сажать в тюрьму», - резюмирует он.

Все решит Президент

Заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый, комментируя «Главреду» возможные отставки министров, сказал: «От перестановки «стульев» ничего не изменится. За политику в стране сегодня отвечает в первую очередь Президент Украины и Кабмин в полном составе. Если проанализировать список претензий депутатского корпуса, журналистов, экспертного сообщества, можно назвать не менее 10 фигур, которые вызывают замечания. Любое решение, как и все предыдущие, будет приниматься кулуарно, в закрытом режиме. Без сомнения, окончательное решение будет за Президентом Украины. Но все это - перестановки внутри одной команды».

С ним согласен и Виталий Бала. Он утверждает, что слухи и предположения о кадровых назначениях имеют мало общего с тем, что потом происходит на самом деле, в силу того, у нас фактически президентская форма правления, и все кадровые решения такого уровня принимает Президент.

«Другое дело, что слухи иногда могут предвосхищать происходящее. Нагнетание ситуации проводится целенаправленно, чтобы это стало возможным аргументом для того, кто будет советовать Президенту снимать или не снимать того или иного министра. В этой ситуации главное не в том, какого министра снимут, а в том, будет ли это иметь сколько-нибудь серьезное значение для переформатирования власти внутри Кабмина, или не будет», - говорит Бала.

Безусловно, хотелось бы, чтобы общественное мнение учитывалось в принятии кадровых решений. Но это, по мнению эксперта, станет возможным тогда, когда гражданское общество начнет заявлять о себе. «Самая главная проблема для Президента - осознание необходимости для исполнительных органов, в данном случае для Кабмина, установления социального диалога с обществом. До тех пор, пока это не случится и не будет обратной связи, мы будем надеяться, что по свершившимся фактам должны выноситься какие-то решения. В любом другом случае наивно надеяться на какую-то реакцию».

