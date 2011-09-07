Госказначейство подтвердило невиновность Луценко (ДОКУМЕНТ)

Депутат Геннадий Москаль получил подтверждение, что во время председательства в МВД Юрия Луценко средства на празднование Дня милиции перечислялись без нарушений, сообщает «Украинская правда».

Об этом Москаль заявил, ссылаясь на ответ Госказначейства, передает пресс-служба депутата.

«Госказначейство подтвердило, что перечисление бюджетных средств МВД в пользу ДК «Национальный дворец искусств «Украина» (в чем обвиняют экс-министра МВД Луценко) не было нецелевым использованием бюджетных средств», - заявил Москаль.

«Данные средства были заложены в бюджет МВД в 2008 и 2009гг. по коду экономической классификации расходов 1172 «Отдельные мероприятия по реализации государственных (региональных) программ, не отнесенные к мероприятиям развития». Этот код экономической классификации расходов Минфин не отменял», - добавил он.

Напомним, что начальник Управления трудоустройства кадров МВД Сергей Шумило в суде заявил: принятие на службу в центральный аппарат МВД водителя экс-министра Леонида Приступлюка проходило без нарушения законодательства. Луценко задал риторический вопрос: «Почему тогда я в клетке?»

фото: pravda.com.ua