Озвучены первые подробности авиакатастрофы в России

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По неофициальным данным, в результате крушения Як-42 под Ярославлем разбился основной состав хоккейной команды «Локомотив» (Ярославль). Об этом сообщил информированный источник в регионе. Команда летела в Минск, где 8 сентября должен был состояться матч с «Динамо» (Минск).

В связи с крушением Як-42 аэропорт Ярославля «Туношна» закрыт, сообщили в аэропорту.

По факту падения самолета ЯК-42 под Ярославлем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта), сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, пишет РИА «Новости».

По предварительным данным на борту самолета, выполнявшего рейс Ярославль- Минск, находилось 37 человек, в том числе члены ярославской хоккейной команды «Локомотив», отметил он.

По данным регионального управления МЧС, погибли 36 человек, один выжил.

«Самолет упал при наборе высоты примерно в километре от аэропорта «Туношна». На месте происшествия работают следователи и криминалисты Северо-Западного следственного управления на транспорте и следственного управления СК России по Ярославской области.

По распоряжению руководства Следственного комитета для оказания практической помощи на место авиакатастрофы направлены опытные криминалисты и специалисты из центрального аппарата», - сказал Маркин.

Минздравсоцразвития РФ направляет бригаду судмедэкспертов в Ярославль, к месту падения самолета Як-42. Об этом сообщили помощник министра здравоохранения и социального развития София Малявина.

Также министерство направляет в Ярославль бригаду психологов из института имени Сербского.

Напомним, под Ярославлем при взлете в аэропорту Туношна разбилась хоккейная команда, 36 человек погибли, один пострадал. Об этом сообщил представитель регионального управления МЧС России.

По информации МЧС, на самолете хоккейная команда «Локомотив» (Ярославль) летела в Минск.

ЧП произошло в 16.02 мск (15.02 по киевскому времени).