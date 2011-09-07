Коновалюк: От биометрических паспортов можно будет отказаться

Граждане должны иметь право отказаться от получения паспортов с биометрическими данными по религиозным или другим убеждениям, об этом заявил народный депутат Украины Валерий Коновалюк, сообщает УНИАН.

По его словам, соответствующие предложения он подал к законопроекту «О документах, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины», соавтором которого он является. Депутат напомнил, что документ уже прошел в парламенте первое чтение, и его рассмотрение во втором чтении планируется на следующей неделе.

«Я внес дополнения в этот законопроект, что для всех лиц, которые по причине своих религиозных и других убеждений отказываются от предоставления биометрической информации для занесения в бесконтактный электронный носитель, оформление и выдача таких документов будет оформляться в порядке, который установит Кабинет министров Украины», - сказал Коновалюк.

При этом он провел параллель с получением идентификационных кодов, и, подчеркнул, что в этом вопросе найден компромисс. Парламентарий также отметил, что на сегодня нет необходимости тратить бюджетные средства на закупку оборудования для выпуска биометрических паспортов. По его словам, в Украине уже созданы мощности, которые готовы выполнить эту работу.

Согласно Плану действий по либерализации визового режима между Украиной и ЕС, одним из условий введения безвизового режима для украинцев является введение биометрических паспортов.