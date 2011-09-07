Названа предварительная причина катастрофы под Ярославлем

Разбившийся в Ярославской области самолет Як-42, по предварительным данным, оторвался от взлетно-посадочной полосы (ВПП), однако не смог набрать высоту и за ВПП столкнулся с антенной маяка, после чего - с землей, разрушился и загорелся, сообщили агентству в Росавиации, пишут РИА «Новости» .

«Пока информация такая», - добавили в ведомстве.

Напомним, по последним данным, на борту самолета, выполнявшего в среду рейс Ярославль-Минск, находились 45 человек, в том числе члены ярославской хоккейной команды «Локомотив». По данным МЧС, выжили два человека.

Сегодня в Ярославле проходит Мировой политический форум, на котором официально объявлено о гибели хоккейной команды «Локомотив»

Один из модераторов секции форума Валерий Фадеев выразил сожаление в связи с гибелью спортсменов, подчеркнув, что это была команда мирового класса, одна из лучших в России. В свою очередь модератор другой секции Вячеслав Никонов сообщил, что, конечно, эта трагедия наложит свой отпечаток на программу проведения форума.

Секции форума проходят в здании спортивного комплекса, где тренировалась погибшая команда. Участники форума почтили минутой молчания погибших в результате авиакатастрофы.