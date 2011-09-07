Тимошенко закончила давать показания, но заседание продолжается

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко закончила давать свои показания по делу в ходе судебного заседания в Печерском районном суде Киева, сообщает «Зеркало недели. Украина».

После завершения дачи показаний защита Тимошенко попросила перед вопросами сторон к подсудимой объявить перерыв до завтра. Суд, выслушав мнения сторон, на месте постановил продолжить судебное заседание.

В данный момент прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, начали задавать вопросы подсудимой.

Напомним, вчера защитник экс-премьера Сергей Власенко выразил мнение, что его подзащитной светит от 7 до 10 лет.

Генеральная прокуратура обвиняет Тимошенко в превышении служебных полномочий при заключении «газовых контрактов» с РФ в 2009 году, чем государству были причинены убытки на сумму более 1,5 млрд грн.

Суд начал рассмотрение «газового дела» 24 июня. 5 августа на заседании суда Ю.Тимошенко была арестована. По информации гособвинения, основанием стало «препятствование в установлении истины».

С 5 августа под Печерским райсудом на Крещатике сторонники и противники экс-премьера развернули свои палатки.