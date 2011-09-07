Мельниченко не выпустили из Украины

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Бывший сотрудник президентской охраны Николай Мельниченко заявляет, что украинские пограничники отказались выпустить его в Польшу, сообщает Ukranews.

«7 сентября лидера политического движения "Украинская люстрация" Николая Мельниченко пограничная служба Мостицкого пограничного отряда при пересечении Краковецкого поста, ссылаясь якобы на решение Генеральной прокуратуры, не выпустили из Украины», - информирует сайт Мельниченко.

Согласно сообщению, Мельниченко пригласили выступить 8 сентября на 21-м экономическом форуме в Крынице-Здруй на тему «Европейские дилеммы: партнерство или соперничество?».

По данным экс-майора, постановления Генпрокуратуры от 26 августа, на которое ссылаются пограничники, не существует.

«У меня есть официальное подтверждение ГПУ, датированное также 26 августа 2011 года, что ГПУ не расследует уголовное дело относительно меня, поэтому никаких постановлений она процессуально не может выносить», - отмечает Мельниченко.

Он обратился к Президенту Виктору Януковичу с просьбой лично вмешаться в данный вопрос. Также его адвокат Николай Недилько 7 сентября подал жалобу в Генпрокуратуру.

«Проверить на предмет законности и объективности принятых старшим прокурором Генеральной прокуратуры Украины Буцяком и капитаном Государственной пограничной службы Украины Стрижиком Ю.Р. соответствующие решения о запрете выезда за пределы Украины гражданину Мельниченко Николаю Ивановичу и по результатам проверки принять необходимые меры прокурорского реагирования», - просит защитник в жалобе.

Мельниченко уверен, что отказ пограничников выпустить его в Польшу является работой председателя Верховной Рады Владимира Литвина, брат которого Николай возглавляет Госпогранслужбу.