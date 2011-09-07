Янукович надеется, что США помогут Украине вступить в ЕС

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Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку ее евроинтеграционного курса со стороны США и придает большое значение партнерским отношениям с НАТО.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с заместителем министра обороны США по вопросам международной безопасности Александром Вершбоу, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу Президента.

«Очень важным вопросом для Украины остается вопрос содействия США в становлении Украины как европейского демократического государства и достижения нами партнерства на пути к европейской интеграции», - отметил Янукович.

«Развитие отношений Украины с Соединенными Штатами Америки является одним из приоритетных направлений нашей внешней политики, и мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с США в формате стратегического партнерства», - подчеркнул Президент.

Янукович выразил твердое убеждение, что реализация положений Хартии о стратегическом партнерстве должна и впредь оставаться приоритетом двусторонней повестки дня.

По информации пресс-службы, Янукович и Вершбоу также обсудили вопросы международной безопасности.