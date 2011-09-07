СМИ: среди погибших под Ярославлем - двое украинцев (ФОТО)

Среди погибших в катастрофе ЯК-42 под Ярославлем было двое украинцев, сообщает «Украинская правда» со ссылкой Ярославль онлайн.

В то же время, по информации издания Ярославль онлайн, в списке погибших экс-вратарь сборной Украины 38-летний Александр Вьюхин и 20-летний украинский нападающий Даниил Собченко, значатся как представители России.

Александр Вьюхин

Даниил Собченко

Как пишет издание, из состава клуба погибли 25 хоккеистов и тренер.

Напомним, под Ярославлем при взлете в аэропорту Туношна разбился самолет Як-42 . На его борту находилась хоккейная команда «Локомотив» (Ярославль), которая летела в Минск на матч с местным «Динамо». Гибель хоккейной команды уже была официально подтверждена на Мировом экономическом форуме в Ярославле.

По последней информации, в катастрофе погибли 43 человека, выжили – двое. Даные уточняются.

фото: catarious.livejournal.com