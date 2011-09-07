Янукович выразил соболезнования Медведеву

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Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву в связи с авиакатастрофой самолета Як-42. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Президента.

«От имени народа Украины и от меня лично прошу вас передать искренние слова соболезнования родным и близким погибших», - говорится в соболезновании главы государства.

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Напомним, под Ярославлем при взлете в аэропорту Туношна разбился самолет Як-42. На его борту находилась хоккейная команда «Локомотив» (Ярославль), которая летела в Минск на матч с местным «Динамо». Гибель хоккейной команды уже была официально подтверждена на Мировом экономическом форуме в Ярославле.

По последней информации, в катастрофе погибли 43 человека, выжили – двое. Это нападающий хоккейного клуба «Локомотив» Александр Галимов и техник самолета Сизов.

Отметим также, что по информации «Украинской правды», которая ссылается на «Ярославль онлайн», среди погибших были двое украинцев. В то же время в списках они значатся, как граждане России.

фото: president.gov.ua