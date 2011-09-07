Тимошенко закончила давать показания

Печерский районный суд Киева завершил допрос экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в «газовом деле» и объявил перерыв в слушании до 9:30 8 сентября.

Допрос Тимошенко длился около 8 часов, включая вопросы всех сторон процесса и председательствующего в «газовом деле» судьи Родиона Киреева, пишут «Подробности».

Напомним, что Тимошенко заявила на допросе о том, что оформила директивы на проведение газовых переговоров по просьбе экс-главы НАК «Нафтогаз» Олега Дубины.

В ходе дачи показаний в среду Тимошенко сказала: «Поскольку директивы утверждались по просьбе Дубины - я это подчеркиваю – я не просто так писала директивы, я предоставляла текст ему на ознакомление, устраивает ли его то, что там написано… Он просто должен был посмотреть, все ли я учла».

Также Тимошенко заявляет, что хотела уволить Олега Дубину в его бытность председателем Национальной акционерной компании «Нафтогаз» с занимаемой должности из-за того, что он покинул газовые переговоры с Россией в конце 2008 года, сорвав подписание выгодных для Украины газовых соглашений