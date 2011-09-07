ПАСЕ отказалась рассмотреть вопрос по Тимошенко

Сегодня, 7 сентября, состоялось заседание Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека. Ряд членов Комитета инициировали рассмотреть на октябрьском заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы вопрос о «политическом преследовании Тимошенко», однако в результате открытого голосования, большинством голосов было решено не рассматривать вопрос экс-премьер-министра Украины, сообщает УНН.

В заседании в числе представителей Украины участвовал член Комитета ПАСЕ Сергей Кивалов. Он проинформировал членов ПАСЕ об опыте Украины в области парламентского контроля за деятельностью органов власти и их представителей, порекомендовав применить этот опыт в качестве руководства при организации системы парламентского контроля в России.

В отступление от повестки дня, ряд членов Комитета выступили с инициативой в чрезвычайном порядке рассмотреть на октябрьском заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы, вопрос о, якобы, «политическом преследовании Юлии Тимошенко». Состоялось активное обсуждение этого вопроса. В результате открытого голосования, большинством голосов Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека решил не рассматривать вопрос по Юлии Тимошенко.

Ранее, перед отъездом на заседание Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека Сергей Кивалов прокомментировал это так:

«Я, как член юридического комитета Парламентской Ассамблеи от Украины, считаю, что все вопросы, рассматриваемые этой международной организацией, для нашей страны очень актуальны, - сказал Кивалов. - Думаю, в ближайшее время мы воспользуемся передовым европейским опытом в такой проблемной для нас сфере, как защита частной жизни и личных данных в Интернете. Ни для кого не секрет, что здесь у нас, я имею в виду Интернет-СМИ, далеко не все урегулировано законом. Сегодня толком не защищены ни те, о ком пишут, ни те, кто пишет. Навести порядок здесь, безусловно, надо», - резюмировал он.

Как известно, на заседании Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека сегодня, в частности, рассматривались вопросы защиты прав человека в рамках борьбы с терроризмом, охраны права на частную жизнь в сети Интернет и Интернет-СМИ, соображений национальной безопасности и охраны государственной тайны, обеспечения верховенства права в деле Магнитского в России.