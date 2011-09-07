Еврокомиссия предлагает ввести паспортный контроль внутри Шенгена

7 сентября 2011, 20:35

Еврокомиссией подготовлен проект правил по временному восстановлению паспортного контроля на границах внутри Шенгена.

«Проект директивы Еврокомиссии по условиям восстановления пограничного контроля разработан и будет представлен на следующей неделе», - сказал чиновник.

По предварительной информации, Еврокомиссия готова предоставить странам ЕС право введения паспортного контроля на границах внутри Шенгена в случае «неожиданного мощного миграционного всплеска», или при «неспособности» одной из «внешних» стран Шенгенского сообщества обеспечить адекватный уровень контроля своих границ.

Эти нормы будут добавлены к действующим сегодня правилам временного введения паспортного контроля в случае проведения в стране крупного международного мероприятия (саммита, футбольного чемпионата), или в случае «серьезной террористической угрозы».

Вместе с тем предложенная Еврокомиссией директива значительно усложняет механизм принятия решений о введении паспортного контроля. Если сегодня страны сообщества могут принять такое решение самостоятельно на срок до пяти дней, то по новой директиве они будут обязаны представить в Еврокомиссию свой обоснованный запрос на введение паспортного контроля, который впоследствии должен быть утвержден в Совете ЕС квалифицированным большинством голосов.

Таким образом, Еврокомиссия намерена значительно усилить роль Брюсселя в принятии решений о паспортном режиме, что значительно ограничит возможности для маневра стран-членов ЕС.

В этой связи большинство европейских экспертов уверены, что в таком виде проект директивы не пройдет утверждения странами сообщества в Совете ЕС, и предложенный механизм принятия решений о паспортном контроле потребует серьезных изменений.

Как сообщалось ранее, разработка этого документа началась весной этого года, после острого трехстороннего конфликта между Парижем, Римом и Брюсселем, вызванного обрушившемся на Италию «миграционным цунами» нелегалов из охваченных беспорядками стран Северной Африки.

Вместо принятия дорогостоящих и противоречащих принципам европейского гуманизма мер по усилению охраны границ и высылке мигрантов на родину правительство Берлускони предпочло выдать им временные виды на жительство, которые открыли нелегальным мигрантам дорогу в остальные страны Шенгена, в первую очередь, во Францию.

Это вызвало резкую реакцию со стороны Парижа, пригрозившего восстановлением контроля на своих границах, чтобы не допустить бегущих от «арабской весны» мигрантов на свою территорию.

«В желании повысить эффективность Шенгена Франция стремится укрепить доверие к нему и, как следствие, нерушимость принципа свободного перемещения в Европе», - заявил глава французского правительства.

Несмотря на остроту ситуации Париж, пока не готов пойти на установление пограничного контроля в одностороннем порядке, ведь это будет означать фактический крах шенгенской системы, одним из основателей и последовательных сторонников которой является Франция. Жесткость отдельных комментариев президента Франции по миграционной тематике необходимо также рассматривать в контексте его президентской кампании и чувствительности общественного мнения во Франции к этой проблеме.

 

По материалам «Вести.ру».  «ИТАР-ТАСС»

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