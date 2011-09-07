Очевидец крушения Як-42 слышал два хлопка перед катастрофой

Самолет Як-42, на борту которого были хоккеисты ярославского «Локомотива», упал при взлете после двух громких хлопков, на земле начался сильный пожар, а местные жители оказывали первую помощь оглушенным взрывной волной рыбакам, сообщил РИА «Новости» очевидец трагедии.

«Видел, как самолет взлетел, накренился на левое крыло и рухнул вниз с высоты не более ста метров. Он ни за что не зацепился, просто было два хлопка. По моему мнению, это отказали движки», - рассказал очевидец, попросивший не называть его имя.

ВСЕ О КАТАСТРОФЕ В РОССИИ ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ

По его словам, именно после хлопков самолет «резко пошел вниз и потом ударился, развалился».

Собеседник агентства уточнил, что видел катастрофу с расстояния около 400 метров со своей дачи.

«Вы сами представляете, что такое полные баки самолетов? Естественно, там взорвалось все, там сгорели близлежащие постройки и все... горели деревья, кусты», - сообщил он.

«Я через три минуты подъехал туда. Конечно, было жутко. Не знаю, хвостовая или носовая часть там лежала в реке - я не мог понять. Просто-напросто мы спасали рыбаков, которые сидели на реке. Подъехали катера с рыбаками, вытаскивали... Двух человек на тот берег, на катер посадили, вытащили. Один очень сильно кричал», - сказал очевидец.

Рыбаки были «оглушены этой ударной волной, взрывами», добавил собеседник агентства. По его оценке, машины «скорой помощи» и пожарные приехали примерно через полчаса, после чего пытавшиеся оказывать первую помощь люди разошлись.

«Я единственное что запомнил - на том берегу вытащили четырех человек в белых майках - это наша команда, потом я узнал, что это наша команда «Локомотив», которую я очень люблю, всегда болел и буду болеть... Это было все, как в страшном сне... Было очень жутко, конечно, очень страшно», - сказал собеседник агентства.

Напомним, заслуженный летчик России, летчик-испытатель, пилот 1 класса, кандидат технических наук, специалист по безопасности полетов Владимир Герасимов выдвинул свою версию катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем.

«Причиной того, что самолет задел антенну радиомаяка могла стать его большая загруженность. Пустой самолет задирает нос высоко и взлетает почти вертикально, а груженый поднимается плавно», - заявил он.

«Видимо, они просто не успели набрать нужную высоту. Задели антенну они, судя по всему, носом. И рухнул он моментально», - добавил Герасимов.

Как сообщалось ранее, самолет разбился в среду в 16.05 мск (15.05 по киевскому времени) в районе населенного пункта Туношна под Ярославлем, в 2,5 километрах северо-западнее аэропорта. Часть фюзеляжа упала в Волгу. По данным МЧС, на борту было 45 человек - 37 пассажиров и восемь членов экипажа. Двое (хоккеист Александр Галимов и бортпроводник Александр Сизов) выжили и находятся в тяжелом состоянии. В Росавиации сообщили, что самолет не смог набрать высоту и за пределами ВПП столкнулся с антенной маяка, после чего упал.