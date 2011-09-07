Рада зарегистрировала проект закона, делающий русский язык официальным в Киеве

В Верховной Раде народные депутаты от Партии Регионов зарегистрировали законопроект, в соответствии с которым русский язык становится официальным в 13 регионах Украины, и в том числе Киеве.

Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов предложили парламенту существенно расширить полномочия русского языка, а также других языков нацменьшинств в Украине.

В соответствии с проектом, в регионах компактного проживания представителей нацменьшинств язык этих меньшинств должен получить официальный статус.

«В случае принятия законопроекта, русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми – прим. ред.) - в Киеве и Севастополе, Крыму, а также на Востоке и Юге Украины», - говорится в объяснительной записке к законопроекту.

Кроме того, официальными языками могут стать: крымскотатарский – в Крыму, венгерский - в Закарпатской области, румынский – в Черновицкой области.

«Другие языки традиционных нацменьшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах», - также говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в документе предлагается обязать высшие органы власти официально публиковать принимаемые решения на украинском и русском языках, региональных языках и языках нацменьшинств.

Создатели документа предлагают обязать местные органы власти отвечать на запросы на языках нацменьшинств и учитывать эту необходимость при наборе сотрудников.

Судам также предлагается использовать язык нацменьшинств.

Кроме того, граждане смогут самостоятельно выбирать, на каком языке, наравне с украинским, будет оформлен их паспорт, свидетельство о браке, а также другие официальные документы.

Использование многих языков должно коснуться практически всех сфер жизни: образования, культуры, СМИ. Исключение составляет армия – военнослужащим предлагается оставить единственным языком украинский.

Напомним, как сообщал Главред, сегодня Верховная Рада отказалась ввести уголовную ответственность за публичное оскорбление государственного языка и языков национальных меньшинств.