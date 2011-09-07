Тимошенко при заключении газовых контрактов надеялась на иной исход выборов

7 сентября 2011, 21:11

Бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко во время заседания Печерского районного суда Киева по газовому делу заявила, что при заключении газовых договоров с Российской Федерацией в 2009 году закладывала надежную перспективу и стратегию украинско-российского сотрудничества, исходя их перспективы иного исхода президентских выборов 2010 года, сообщает «Корреспондент»

«Честно говоря, я надеялась на то, что президентские выборы (2010 года) сложатся немного по-другому и поэтому и директивы, и эта составленная концепция сотрудничества в газовой сфере закладывали достаточно надежную перспективу и стратегию сотрудничества России и Украины в этой сфере. Поэтому я не могла никоим образом причинять вред на будущее», - заявила она на вопрос своего адвоката Юрия Сухова, предвидела ли она возможные негативные последствия подписания газовых контрактов с РФ в 2009 году. Вопрос был задал в ходе вопросов обвиняемой со стороны защиты.

В целом защита экс-премьера задавала ей мало вопросов. В частности, адвокат Александр Плахотнюк поинтересовался, превышала ли при ведении переговоров по газу в России в январе 2009 года она свои должностные полномочия, на что Тимошенко ответила: «В январе, как и во все остальное время, я не превышала своих служебных обязанностей». Этот вопрос защиты вызвал улыбки и у самой Тимошенко, и у председательствующего в газовом деле судьи Родиона Киреева.

Также Плахотнюк задал своей подзащитной вопрос, преследовала ли она корыстную цель, либо же действовала в пользу третьих лиц. На это Тимошенко ответила: «Я действовала против интересов третьих лиц - RosUkrEnergo - исключительно в интересах государства».

В то же время Киреев, который практически не задавал вопросов в ходе допроса свидетелей и экспертов, к Тимошенко имел ряд уточняющих вопросов, в частности, его интересовали обстоятельства подготовки директив на проведение переговоров по газу.

В конце заседания адвокаты Тимошенко хотели заявить очередное ходатайство об отмене ареста своей подзащитной, однако Киреев огласил перерыв до утра, учитывая длительность допроса подсудимой на заседании в среду.

По окончании заседания Тимошенко, обращаясь к депутатам и присутствующим в засле заседаний суда журналистам, поблагодарила их и сказала: «Очень надеюсь на то, что после сегодняшних пояснений в информационном пространстве появится объективная информация».

Напомним, суд объявил перерыв в слушании до 09:30 8 сентября.  Сегодня, 7 сентября, состоялось заседание Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека. Ряд членов Комитета инициировали рассмотреть на октябрьском заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы вопрос о «политическом преследовании Тимошенко», однако в результате открытого голосования, большинством голосов было решено не рассматривать вопрос экс-премьер-министра Украины


 

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