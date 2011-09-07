Мировое сообщество соболезнует родственникам погибших в авиакатастрофе

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Главы государств и представители спортивной общественности принесли соболезнования семьям погибших в катастрофе самолета Як-42 под Ярославлем, сообщает «Коммерсантъ».

Президент Чехии Вацлав Клаус выразил соболезнования родным и близким погибших чешских хоккеистов: «Я глубоко потрясен сегодняшней трагической новостью об авиационной катастрофе в Ярославле, во время которой погибли десятки хоккеистов со всего мира, среди них - трое представителей Чехии: Ян Марек, Йозеф Вашичек и Карел Рахунек. Это были выдающиеся спортсмены и блестящие члены сборной. Как глава государства я чувствую огромную потерю и выражаю глубокие соболезнования их семьям и родственникам».

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В сою очередь, генеральный менеджер клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» Лу Ламорелло сказал: «Ничто не могло подготовить мировое хоккейное сообщество к ужасающей новости, которую мы получили. Я имел счастье знать некоторых игроков этой команды, в частности, Александра Васюнова, который играл за нас в прошлом сезоне. Карел Рахунек выступал у нас в 2007-2008 годах. Оба были членами семьи «Нью-Джерси Дэвилз».

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Каролина» Джим Рутерфорд: «Йозеф (Васичек) был ключевым игроком нашей команды и помог нам достичь самых больших успехов. Но что более важно, он был прекрасным товарищем на льду и вне его, его все уважали как человека и как игрока. Брэда (Маккриммона) любили все, кто общался с ним, хоккейному сообществу будет его не хватать».

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву в связи с авиакатастрофой самолета Як-42.

«От имени народа Украины и от меня лично прошу вас передать искренние слова соболезнования родным и близким погибших», - говорится в соболезновании главы государства.