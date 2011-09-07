Депутаты отказались сокращать армию

{1-} Парламентский Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны не поддержал предложение президента сократить на 8 тысяч численность Вооруженных сил. Об этом после заседания комитета рассказал его глава Анатолий Гриценко, сообщает пресс-служба депутата, пишет Украинская правда.

По словам Гриценко, большинством голосов - 8 против 6 - Комитет по нацбезопасности принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу президентский законопроект.

Объясняя причины такого решения, глава комитета отметил, что до сих пор нет ни одного программного документа, который бы определял направления развития украинской армии, структуру, боевой состав.

«10 декабря прошлого года был издан указ президента, где четко определено: в декабре должна быть утверждена Стратегия обеспечения национальной безопасности, в течение месяца принята новая редакция Военной доктрины, до марта утверждена пятилетняя Госпрограмма развития ВС, Госпрограмма развития вооружений и военной техники», - отмечает Гриценко.

«Ни одно из этих решений не выполнено, хотя указ является обязательным для выполнения всеми органами исполнительной власти», - напомнил Гриценко.

По мнению членов комитета, не имея программных основ для развития армии, осуществлять ее сокращение - безответственно.

Гриценко также напомнил, что 15 мая президент поддержал предложение Министерства обороны и подписал закон об увеличении численности Вооруженных сил. Но через месяц Минобороны внесло противоположное предложение.

Депутат считает, что «это является свидетельством отсутствия всякого понимания, какой должна быть армия, какие ресурсы для этого нужны».