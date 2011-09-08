Защита Тимошенко попросит закрыть ее дело

Адвокат Юлии Тимошенко Александр Плахотнюк сообщил, что защита подаст ходатайство о закрытии уголовного дела в отношении экс-премьер-министра. Об этом он заявил сегодня по завершении судебного заседания.

«Сегодня в своих пояснениях по делу и в ходе допроса, Юлия Тимошенко полностью опровергла все доказательства обвинения. Вполне логическим после этого было ее заявление о закрытии уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Пока суд расценил это просто как заявление, но завтра мы подадим ходатайство в канцелярию, чтобы суд поставил его на обсуждение и принял соответствующее решение», - отметил Плахотнюк, которого цитирует ЛІГАБізнесІнформ.

Напомним, ранее сама Тимошенко потребовала закрыть уголовное дело из-за отсутствия состава преступления. «Это дело шито белыми нитками. Поэтому я считаю, что Вы обязаны отменить санкцию на арест. Но по той информации, которой я владею, Янукович еще не дал распоряжения меня освободить. Поэтому особо не надеюсь, что Вы, являясь полной марионеткой, администрации президента измените меру пресечения», - подчеркнула она.