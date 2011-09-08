Нацсовет Ливии не уверен в бегстве Каддафи

Переходный национальный совет Ливии не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что Муаммар Каддафи бежал в Буркина Фасо через территорию Нигера. Об этом заявил глава ПНС Мустафа Абдель Джалиль.

«Мы пока не ведем с правительством Нигера никаких переговоров по этому поводу и никак не контактируем. Руководство Нигера пока не признало Переходный совет, и в этом вопросе мы зависим от международных законов и соглашений», - заявил глава ПНС, которого цитирует канал EuroNews.

Ранее ливийские повстанцы сообщали, что окружили Муаммара Каддафи и его поимка - вопрос времени.