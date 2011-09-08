Российский миллиардер поработает учителем

{1-} Бизнесмен и депутат совета Слободского района Кировской области Александр Лебедев проведет несколько уроков в школе села Ильинское, сообщает кировское издание Newsler. Как написал в своем блоге бизнесмен, эту школу он обеспечил компьютерами, и учителя пригласили его на занятия.

На уроках Лебедев расскажет, как ему удалось стать долларовым миллиардером. Губернатор Кировской области Никита Белых поприветствовал решение бизнесмена выступить в школе, отметив, что Лебедев «действительно, работает и помогает».

По словам Лебедева, принять участие в «уроках успеха» он решил после предложения президента Дмитрия Медведева, который рекомендовал богатым предпринимателям рассказывать школьникам о своем успехе.

«Есть идея: я позову представителей наших крупных предпринимательских кругов, в основном людей, чье состояние начинается, скажем, от миллиарда долларов, и скажу, чтобы все начали преподавать в школах», - заявил глава государства на заседании комиссии по реализации приоритетных нацпроектов и демографической политике 31 августа.

Лебедев, в свою очередь, написал, что «большинству чемпионов списка журнала «Форбс»из числа наших соотечественников» нечему научить школьников, поскольку, с его точки зрения, они разбогатели незаконно. Сам Лебедев в 2008 году попросил исключить себя из списка миллиардеров, который ежегодно составляет журнал.

В списке российского Forbes за 2011 год насчитывается 101 долларовый миллиардер. Состояние Лебедева оценивается в 2 миллиарда долларов. Он занимает 45 место.