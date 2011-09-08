Мельниченко не выпустили по поручению «другого правоохранительного органа»

Экс-майору Николаю Мельниченко отказали в пересечении государственной границы Украины по поручению другого правоохранительного органа о запрете выезда его за пределы Украины, говорится в заявлении Государственной пограничной службы Украины.

«В связи с появлением в средствах массовой информации материалов, в том числе и некорректных, по непропуску через государственную границу Украины в Польшу экс-майора Управления государственной охраны Николая Мельниченко Государственная пограничная служба Украины сообщает: 7 сентября 2011 в пункте пропуска «Краковец» было отказано в пересечении государственной границы в Республику Польша гражданину Украины Мельниченко Николаю Ивановичу. Причиной отказа стало соответствующее поручение другого правоохранительного органа о запрете выезда его за пределы Украины», – говорится в тексте, который предоставил агентству Интерфакс-Украина Отдел взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Госпогранслужбы.

Как сообщает пресс-служба, «по факту исполнения указанного поручения пограничники Мостиского отряда проинформировали гражданина Мельниченко Н.И. и вынесли соответствующее правовое решение. Процедура оформления проходила в корректной форме, претензий к пограничному наряду Николай Мельниченко не высказывал. После вручения письменного решения господин Мельниченко и сопровождающие его лица покинули пункт пропуска».

Также в заявлении подчеркивается, что ведомство действовало исключительно в рамках своей компетенции и предоставленных действующим законодательством полномочий и утверждает, что «другая интерпретация этих событий является недостоверной».

Как ранее писал Главред, 7 сентября на сайте Николая Мельниченко появилось сообщение о том, что пограничники не выпустили его из Украины.

В сообщении указывалось, что пограничники ссылались на запрет со стороны Генеральной прокуратуры. В то же время сам экс-майор убежден, что препятствие для выезда его из Украины чинит председатель Верховной Рады Владимир Литвин через своего брата Николая Литвина, который возглавляет Государственную пограничную службу.