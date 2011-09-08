У пленных украинцев выпытывают секреты Каддафи – источник в Ливии

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Ливийские повстанцы, удерживающие в плену граждан Украины, считают, что наши соотечественники занимались ремонтом системы ПВО армии Каддафи.

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на источник в столице Ливии, просивший не указывать его фамилию. «Насколько мне известно, некоторых из задержанных сейчас очень жестоко допрашивают, хотят выведать секреты армии Каддафи, – говорит он. – Поэтому дипломатам Украины стоит поторопиться с их освобождением».

По словам собеседника издания, отправкой наших граждан в Ливию занималась не украинская рекрутинговая компания, а московская. А наших специалистов она выбрала по двум причинам. Во-первых, они запросили меньше денег, чем россияне. А во-вторых, прекрасно разбираются в военной технике времен СССР. Ведь систему ПВО в Джамахирии строили еще во времена Советского Союза, который плотно сотрудничал Муаммаром Каддафи. На вопрос о том, какое отношение к системе ПВО имеют повара и нефтяники, наш собеседник ответил: «Насчет поваров и нефтяников я вообще-то ничего не слышал. Но знаю, что среди пленников повстанцев есть бывшие украинские военные. А также инженеры, специализирующиеся в области систем ПВО».

Напомним, как ранее писал Главред, в начале этой недели отряд ПНС Ливии захватил в плен 23 украинцев. По официальной информации, их подозревают в боевых действиях на стороне сил Муаммара Каддафи (в частности, в том, что они якобы являлись снайперами) и держат под стражей. В то же время в МИД Украины утверждают, что пленники — гражданские лица. А в Триполи работали поварами, инженерами и нефтяниками.

Сейчас большинство задержанных находятся в общежитии предприятия, где они якобы и трудились. А еще трое — отдельно, в здании неподалеку аэропорта «Митига». Если источник «Сегодня» прав, то не исключено, что именно они и подвергаются пыткам.

В МИД Украины подчеркивают, что, по их данным, среди пленных украинцев нет военных инженеров. «Там есть гражданские инженеры, которые должны были принимать участие в восстановлении и обслуживании объектов местной нефтегазовой промышленности», сообщил пресс-секретарь министерства Александр Дикусаров. По последним данным украинского посольства в Ливии, состояние наших граждан удовлетворительное, им дают еду и воду.

В посольстве Украины в Ливии сообщили, что судьба задержанных – сейчас их главная задача. Там говорят, что сотрудники посольства каждый день ездят к украинцам, удерживаемым в плену.

фото: euronews.net