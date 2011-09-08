Поисковые работы на месте гибели Як-42 завершены

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На месте катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем обнаружено тело последнего, 43-го погибшего, тела 13 погибших опознаны.

Таким образом, поисковые работы на месте крушения лайнера завершены, сообщили ИТАР-ТАСС в Управлении информации МЧС России.

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В то же время замминистра транспорта РФ Валерий Окулов сообщил, что опознаны тела 13 погибших, находившихся на борту самолета.

Он добавил, что упавший самолет принадлежал компании «Як-Сервис», занимающейся корпоративными и VIP-перевозками. В парке компании находилось десять самолетов, из них – два Як-40, шесть самолетов импортного производства и два самолета Як-42.

Замминистра сообщил также, что командир самолета имел налет 6900 часов, из них 1,5 тыс. на самолете Як-42, второй пилот имел налет более 13 тыс. часов, из них на Як-42 430 часов.

Напомним, Як-42, которым в Минск следовала хоккейная команда «Локомотив», разбился 7 сентября в 2 км от аэропорта Ярославля, развалившись на три части, две из которых упали в приток Волги. При падении машина загорелась. Из 45 человек, находившихся на борту, выжить удалось только двоим. В авиакатастрофе погибли трое граждан Украины.

фото: vladimir.kp.ru