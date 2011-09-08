Евросоюз готовится обходиться без российского газа

Евросоюз внимательно следит за острой дискуссией Украины и РФ по поводу газовых контрактов. В то же время принимаются необходимые меры для того, чтобы избежать возможных угроз в газоснабжении в зимний период.

Об этом заявил комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер на пресс-конференции 7 сентября, сообщает УНИАН.

«Мы готовы способствовать примирению между сторонами. Но, безусловно, чего мы не хотим, так того, чтобы ситуация негативно повлияла на ЕС», – подчеркнул Эттингер.

Напомним, ранее Президент Виктор Янукович заявил, что Украина подготовила документы, необходимые для подачи иска в арбитражный суд относительно спора с Россией в газовой сфере.