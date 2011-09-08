Москва прекратила финансирование базы ЧФ РФ в Крыму

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Мосгордума аннулировала крупнейший международный проект экс-мэра столицы Юрия Лужкова – финансирование базы Черноморского флота РФ в Крыму. Финансирование фонда «Москва—Севастополь», ранее предусмотренное в бюджете столицы, отменено полностью.

7 августа утверждены поправки в бюджет Москвы на 2011 год, аннулирующие смету ключевой международной программы господина Лужкова – финансирования Черноморского флота, сообщает КоммерсантЪ. В мэрии поясняют, что «расходы шли по кривой схеме», а средств для нужд моряков достаточно и у Минобороны.

Принятым законопроектом сокращаются расходы на статьи, унаследованные еще от Юрия Лужкова. В частности, предложено аннулировать финансирование программы шефства Москвы над военно-морским флотом (ВМФ) РФ на 2010-2012 годы. Исполнитель программы, фонд «Москва—Севастополь», лишился всех 70,6 млн руб., ранее выделенных в бюджете на 2011 год. Поправки были приняты сразу в трех чтениях «без прений

Напомним, Юрий Лужков оказывал помощь Черноморскому флоту с 1994 года, когда по его инициативе был создан фонд «Москва—Севастополь». В декларируемых целях создания этой структуры значилось сохранение Черноморского флота после распада СССР. С 2004 года правительством Москвы регулярно принимались трехлетние целевые программы выделения субсидий фонду. Средства направлялись на ремонт казарм, строительство школ в Севастополе для детей моряков, выплату зарплат учителям. К примеру, в 2006 году через фонд прошли 100 млн руб., которые, согласно отчету, были потрачены на закупку компьютеров, холодильников, пылесосов, посуды для кают-компаний и систем кондиционирования кораблей. Рекорд финансирования был поставлен в 2008 году — 160 млн руб. (строительство жилья для моряков, дорогостоящие медицинские операции и турпутевки для семей военнослужащих).

При этом господин Лужков регулярно навещал Крым и не скрывал, что эта программа для него — ресурс политический. В частности, он неоднократно высказывался о судьбе Севастополя с нападками в адрес украинских властей. В июне 2008 года Киев даже объявил Юрия Лужкова персоной нон грата, после того как тот призвал поставить вопрос о возвращении города России. На это господин Лужков заявлял, что России необходимо разорвать договор с Украиной о дружбе и сотрудничестве из-за того, что украинские власти «выдавливают русский язык из своей страны». Кроме того, он выделил более $34 млн на программу поддержки, в том числе и русской диаспоры в Украине.

Глава столичного департамента финансов Вера Чистова объяснила вчера суть поправок тем, что средства на программу «расходовались неэффективно» и выделялись «по очень кривой схеме». Ранее с призывом прекратить финансирование фонда в мэрию обратилась Контрольно-счетная палата Москвы.

Источник «Ъ» в центральном аппарате Минобороны РФ считает, что «так поступать нельзя»: «Поддержка была. Ее отсутствие будет доставлять военным больше забот». В штабе Черноморского флота ВМФ РФ также сожалеют об аннулировании бюджета, поясняя, что, хотя «помощь оказывалась и не такая уж огромная, ее будет не хватать – прежде всего, ветеранам и семьям военнослужащих».

Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин считает поправки «бездумным решением, принятым формальными, бездушными людьми». «Что, это сильная экономия, которая серьезно улучшит жизнь москвичей? Да москвичи и не заметят этого, а вот в Севастополе потерю очень заметят»,— рассуждает он. По словам господина Затулина нахождение флота в Севастополе является «стабилизирующим фактором политики России». Добавим, что господин Затулин трижды признавался персоной нон грата на Украине, причем в третий раз — за поддержку идеи о возврате Севастополя России.

В то же время гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин подтверждает, что для Юрия Лужкова фонд помощи флоту был «абсолютно политическим активом», от которого господин Собянин (нынешний мэр Москвы. – Ред.) пытается отмежеваться. Однако Мухин считает, что эта инициатива мэра «вряд ли встретит понимание» у премьера Владимира Путина. «Работу с соотечественниками за рубежом недавно назвали одной из приоритетных для России, а эта мера идет наперекор госполитике,— поясняет эксперт.— Поэтому через некоторое время будет отыгрыш назад, а Сергею Собянину могут порекомендовать впредь не разбрасываться столь статусными проектами».

фото: sevastopol.net.ua