Каддафи снова поговорил с телезрителями по телефону

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Муаммар Каддафи обещает, что его сторонники будут «наращивать сопротивление» и «нанесут поражение» повстанцам и поддерживающим их силам НАТО.

Об этом он заявил в очередном выступлении по вещающему из Сирии спутниковому телеканалу «Ар-Рай», позвонив в редакцию телеканала по телефону, сообщает ИТАР-ТАСС.



«Ар-Рай» передал в эфир краткое телефонное выступление Каддафи. По утверждению сотрудников телеканала, звонок был сделан с территории Ливии, где скрывается свергнутый ливийский лидер.



«Вы, молодежь, сейчас готовы наращивать сопротивление против «крыс» в Триполи и покончить с наемниками, - сказал Муамар Каддафи. - Вы нанесете поражение НАТО. Ливийский народ отвергает НАТО», – сказал бывший лидер Ливии.



По словам Каддафи, колонна военных автомобилей с его сторонниками, которая на днях прибыла в Нигер, была не первой и не последней.



В то же время представитель Каддафи Муса Ибрагим, также скрывающийся от повстанцев, неоднократно заявлял в телефонных беседах с западными журналистами, что Каддафи находится в Ливии.