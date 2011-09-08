Россия возражает против аудита газовых соглашений

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МИД РФ заявляет, что договоренности России и Украины по газу не требуют внешнего аудита, а ставить их под сомнение – неправомерно.

Так во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что Еврокомиссии следовало бы осуществить некий аудит российско-украинских договоренностей в газовой сфере, сообщает РИА Новости.

«Любые попытки подвергать сомнению упомянутые российско-украинские договоренности юридически неправомерны. Предельно ясные правовые рамки данного вопроса не требуют никакого внешнего аудита и должны быть усвоены всеми, кто заинтересован в обеспечении энергобезопасности Европы», – сказано в сообщении МИД РФ.

Напомним, как ранее писал Главред, на конференции глав комиссии иностранных дел парламентов ЕС в Варшаве министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюз помогал Украине и России достигнуть взаимопонимания во время газовых переговоров, поэтому Еврокомиссия могла бы теперь быть привлеченной к аудиту соответствующих договоренностей Киева с Москвой.

Как известно, Киев и Москва спорят относительно того, по каким ценам в Украину должен поставляться российский газ. Украина настаивает на пересмотре договоров, заключенных в 2009году, и хочет импортировать меньше топлива, чем прописано в этих контрактах. В течение ближайших лет Украина намерена сократить объемы закупок российского газа в три раза.

Президент Украины Виктор Янукович в интервью изданию КоммерсантЪ-Украина заявил, что Киев подготовил документы, необходимые для подачи иска в арбитражный суд относительно спора с Россией в газовой сфере.

В то же время в Москве напоминают о принципе «бери или плати», по которому решающее значение имеет даже не объем покупаемого газа, а сумма, которую ежегодно Киев должен платить за импортированный объем газа.

В РФ готовы пойти на уступки, если Киев согласится продать часть газотранспортной системы или вступит в Таможенный союз.

В частности, глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Украина получает российский газ по цене ниже, чем у многих ее соседей, тогда как ставка на транзит через украинскую территорию выше действующих для целого ряда европейских стран. Он отметил, что «украинские коллеги сели в поезд под названием Дешевый российский газ» и могут заехать на нем в тупик.

фото: news.nswap.info