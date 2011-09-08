Место крушения Як-42 посетил Дмитрий Медведев (ВИДЕО)

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Президент России Дмитрий Медведев утром в четверг, 8 сентября, посетил место крушения самолета Як-42 под Ярославлем.

Президент приехал в поселок Туношна, рядом с которым упал Як-42, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе.

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Напомним, 7 сентября произошло крушение самолета с хоккейной командой «Локомотив» (Ярославль), которая направлялась на матч Континентальной хоккейной лиги в Минск.

Глава государства положил красные розы на берегу реки Туношонка, напротив того места, где в воде лежат фрагменты самолета, перекрестился и постоял минуту, склонив голову.

Президента сопровождал губернатор Ярославской области Сергей Вахруков.

К моменту прибытия президента спасатели обнаружили тела всех 43 погибших в авиакатастрофе. На месте крушения самолета продолжают работать криминалисты, следователи, сотрудники МЧС.

Як-42 авиакомпании «Як Сервис» в среду вечером разбился при взлете рядом с аэропортом «Туношна» в Ярославской области, погибли 43 человека, выжили только двое.

В Ярославской области объявлен траур в связи с авиакатастрофой с 9 по 11 сентября.

фото: vesti.ru