Защита Тимошенко благодарит Киреева и прокуроров

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Судья Печерского районного суда г.Киева Родион Киреев частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения о привлечении ряда доказательств к материалам уголовного дела против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

В частности, судья приобщил к делу консолидированную отчетность компании «Эрнст энд Янг» вместе с сопроводительной справкой НАК «Нафтогаз», о чем в суде давно ходатайствовала сторона защиты, сообщает УНН. .

Кроме того, Киреев постановил приобщить к делу постановление Военной прокуратуры РФ о закрытии уголовного дела относительно Юлии Тимошенко в связи со сроком давности. Также судья приобщил справку НАК «Нафтогаз Украины» о сохранении, транспортировании, добыче и потреблении газа в январе 2009 года.

К делу приобщен и DVD-диск с выступлением Тимошенко за 2009 год, где она отмечает, что газа в подземных хранилищах хватит, а также две рецензии Харьковского и Днепропетровского институтов судебных экспертиз.

При обосновании ходатайства прокуроров, защитники Тимошенко возражали против привлечения к делу всех упомянутых документов, кроме аудита «Эрнст энд Янг». За этот документ они наоборот поблагодарили прокуроров, поскольку ранее адвокаты безуспешно ходатайствовали о его привлечении.