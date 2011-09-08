МИД: Жизни и здоровью задержанных в Триполи украинцев ничто не угрожает

В МИД Украины опровергли информацию о том, что задержанные в Ливии украинские граждане подвергаются пыткам.

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«Информация, появившаяся в ряде СМИ о пытках граждан Украины, находящихся в Ливии, полностью не соответствует действительности», – цитирует пресс-секретаря МИД Украины Александра Дикусарова Корреспондент.

Он сообщил, что дипломаты из посольства Украины в Триполи 7 сентября посетили соотечественников. «Они убедились в том, что их жизни и здоровью ничего не угрожает, они обеспечены продуктами питания и питьевой водой», – сказал Дикусаров.

Кроме того, по его словам «достигнута договоренность о том, что трое граждан Украины, которые находятся возле аэропорта Митига, будут в ближайшие дни переведены в другую группу наших соотечественников, которые находятся в общежитии, поскольку там условия пребывания лучше».

Напомним, как ранее сообщал Главред, в МИД подтвердили информацию о том, что новые власти Ливии задержали 23 украинцев. Граждан Украины обвиняют в том, что они воевали на стороне сил Каддафи. Все обвинения они отрицают, и говорят, что работали поварами и нефтяниками.

Позже в МИД заявили, что одного из задержанных отпустили. В МИД настаивают, что эти люди являются штатскими лицами, в частности работали по контракту инженерами в одной из нефтедобывающих компаний. Среди задержанных есть одна женщина.