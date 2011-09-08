Ливийцам выплатили задолженность по зарплатам – 29 тонн золота

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Центробанк Ливии сообщает, что ему пришлось продать 29 тонн золота из своих резервов, чтобы обеспечить выплату зарплат в период смены власти в стране.

Проданные 29 тонн золота составляли 20% всех запасов драгоценного металла, который есть в распоряжении ЦБ, сообщает Reuters.

Представитель центробанка сообщил, что общие его ЦБ Ливии составляют $115 млрд, из которых $90 млрд находятся за рубежом. По его словам, активы центробанка не были разворованы и находятся под контролем Переходного национального совета.

Также представители ЦБ заверили, что нет проблем с ликвидностью после того, как Великобритания прислала необходимые банкноты на сумму несколько десятков миллионов долларов.

Ранее представители Переходного национального совета Ливии сообщали, что сторонники Муаммара Каддафи вывезли на 10 грузовиках в соседний Нигер золото и иностранную валюту.

фото: cbl.gov.ly