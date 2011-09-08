В Риге пенсионер, выступая против событий в России, совершил самосожжение

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У здания российского посольства в Риге, куда приходят люди оставить цветы в память о погибшей в авиакатастрофе ярославской команде «Локомотив» была совершена попытка самосожжения.

73-летний пенсионер пришел к зданию посольства, облил себя горючим и поджег. Огонь удалось быстро потушить, а мужчину увезла машина скорой помощи, сообщает mixnews.

На месте происшествия остались фрагменты одежды и запах горючего в воздухе.

Как сообщил представитель Службы неотложной скорой помощи в Рижском регионе Сармите Виллере, 73-летний мужчина облил себя горючим и поджег в 11.09. Он был быстро схвачен и потушен охраной Посольства России, никаких повреждений не получил.

Напомним, накануне на взлете из аэропорта Ярославля потерпел аварию самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту.

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Из находившихся в самолете 45 человек 43 погибли, двое выживших находятся в критическом состоянии. Среди погибших – трое граждан Украины.

Также погиб капитан хоккейной сборной Латвии Карлис Скрастиньш.

Ранее предполагалось, что мужчина, пришедший к зданию посольства и поджегший себя, был хоккейным фанатом.

Как пояснил сам пенсионер, он поджег себя в знак протеста против социальных проблем, среди которых он упомянул больную мать и трудности с посещением живущих в России родственников. С хоккеем это никак не связано.

Эту информацию также подтвердил представитель Госполиции Андис Ринкевич. По его словам, со случившейся авиакатастрофой попытка самосожжения никак не связана.

Мужчина просто шел по улице, облил себя горючим и поджег.

В свою очередь, пресс-атташе посольства России в Латвии Иван Мостинский в интервью сообщил, что Посольству о происшествии ничего не известно.

фото: inetauto.ru