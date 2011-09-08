Рейтинг качества жизни в Украине: хуже всего в Донецке, лучше всех - в Киеве

Самый низкий уровень жизни среди всех регионов Украины в прошлом году зафиксирован в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях, а вот в западных регионах качество жизни повышают хорошая экология и деньги «заробитчан».

Таковы результаты первого посткризисного исследования качества жизни в Украине, проведенного Международным центром перспективных исследований, опубликованные в журнале WeeklyUA, сообщает УНИАН.

«Восточные области страны хоть и зарабатывают больше других, вопреки распространенному мнению, не могут обеспечить высоких стандартов жизни местного населения. В этих регионах проблемы с преступностью, самый высокий уровень распространения тяжелых заболеваний и неудовлетворительная экология», – говорится в материале.

Лидером рейтинга качества жизни стал Киев. Он занимает первые места сразу в нескольких категориях – благостостояние, качество здравоохранения и образования. В столице, например, на 10 тыс. населения приходится 84 врача, в то время как, например, в Херсонской области всего 35,5.

На фоне других восточных областей выгодно отличается Харьковская, занявшая второе место в рейтинге после столицы. «Локомотивом местной экономики являются машиностроительные предприятия, производящие более высокотехнологичную продукцию, нежели металлургические заводы Востока страны. По сути, Харьковщина подает пример всей Украине: одной только эксплуатацией природных ресурсов многого не добиться», – отмечает WeeklyUA.

В первую пятерку регионов по качеству жизни также вошли Севастополь, Тернопольская и Львовская области.

Западные регионы, традиционно считающиеся одними из самых бедных, по качеству жизни оказались преимущественно в верхней части рейтинга. Слабо развитая промышленность в этих областях компенсируется хорошей экологией и более высокими стандартами общественной жизни, ориентацией на европейскую систему ценностей. Кроме того, свой вклад в благополучие западных областей вносят «заробитчане», работающие за границей и регулярно пересылающие деньги на родину.