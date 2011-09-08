Украинцев будут штрафовать за военный стиль одежды

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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона относительно ношения форменной одежды, использования знаков различения и символики.

Об этом сообщает УНИАН.

«За» принятие соответствующего решения проголосовали 263 народных депутата из 345 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предполагает, что запрещается ношение военной формы, формы одежды военных формирований и знаков различения и отличий лицами, которые не имеют на это законных прав.

Символика объединений граждан, политических партий и общественных организаций не должна воспроизводить государственные или религиозные символы, а также символику Вооруженных сил Украины, других воинских формирований, а также органов исполнительной и судебной власти, утвержденную соответствующими постановлениями Кабинета Министров.

Приобретение, продажа и другая платная передача орденов, медалей, их незаконное хранение, а также ношение военной формы одежды, использование военной колористики «камуфляж» лицами, которые не имеют на то права – влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут за собой наложение штрафа от 15 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

фото: segodnya.ua