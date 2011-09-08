Найден второй «черный ящик» Як-42

{1-}

В хвостовой части разбившегося под Ярославлем лайнера Як-42 найден второй «черный ящик». Он, как и первый, находился под водой.

Рассказавший о находке сотрудник следственно-оперативной группы не уточнил, в каком состоянии находятся самописцы, сообщает РИА Новости.

Бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета будут переданы в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) для последующей расшифровки.

Как ранее сообщал Главред, пассажирский самолет авиакомпании «Як Сервис» потерпел катастрофу 7 сентября при вылете из ярославского аэропорта «Туношна». Из 45 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа выжить удалось только двоим. Чартерный рейс, заказанный хоккейным клубом «Локомотив», направлялся в Минск. В катастрофе погибла вся команда и ее тренеры. Выживших в катастрофе хоккеиста Александра Галимова и бортпроводника Александра Сизова доставили на лечение в Москву.

Самолет упал сразу после взлета. По словам очевидцев, ему не хватило разбега, хотя длина взлетно-посадочной полосы в «Туношне» составляет три километра. Среди версий катастрофы рассматриваются отказ техники и ошибка пилотирования.

фото: МЧС России