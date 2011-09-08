Мартыненко перешел из НУ-НС в партию Яценюка

Народный депутат Украины, глава парламентской фракции «Наша Украина-Народная Самооборона» Николай Мартыненко вступил в ряды политической партии «Фронт Змін», сообщает пресс-служба партии.

Мартыненко, комментируя свое решение, отметил, что его целью является эффективная работа в составе прогрессивной политической команды.

Депутат добавил, что его партийность не повлияет на уровень исполнения им обязанностей председателя фракции «НУ-НС»: «Фракция насчитывает свыше 10 партий. Я всегда ровно и корректно относился ко всем депутатам, невзирая на их принадлежность к той или другой политической силе».

В свою очередь, лидер «Фронта Змін» Арсений Яценюк подчеркнул, что партия в лице Мартыненко получила серьезного, опытного политика. «Николай Владимирович – один из немногих настоящих профессионалов в нынешнем составе Верховной Рады. Нас объединяют общие ценности и взгляды на будущее Украины, пути ее развития», — отметил лидер «Фронта Змін».

Напомним, на заседании фракции «Наша Украина – Народная самооборона» принято решение об исключении из фракции пятнадцати народных депутатов, написал депутат Арьев в своем блоге.

По словам собеседника, две основных причины для исключения: вход народного депутата в парламентское большинство и поддержка «харьковских соглашений».

«Исключили только из фракции подписантов коалиции с ПР (список предоставит секретариат ВР), тех кто голосовал за ратификацию харьковского соглашения (Василенко, Жвания, Омельченко, Поляченко, Палица) и того, кто имеет должность во власти (Каськив)», - написал он.

«Проголосовало большинство фракции. О деталях договорились не говорить», - добавил депутат.

В то же время, нашеукраинец Андрей Парубий отметил, что в НУНС будет создана группа, которая отследит голосования каждого депутата фракции. Сейчас парламентская фракция «Наша Украина – Народная Самооборона», по словам Парубия, состоит приблизительно на 30% из «тушек», которых могут исключить из состава фракции.