Тимошенко назвала дату своего приговора

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Юлия Тимошенко считает, судья Родион Киреев вынесет обвинительный приговор 15-16 сентября.
Об этом она заявила во время судебного заседания в четверг, пишет «Украинская правда».
«15-17 сентября вам поставили задачу вынести обвинительный приговор», - обратилась к судье Тимошенко, сообщив, что у нее есть связи в Администрации Президента и в прокуратуре.
Судья Родион Киреев опроверг ее слова, отметив, что «суд подчиняется только закону».
Напомним, судья Печерского районного суда г.Киева Родион Киреев частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения о привлечении ряда доказательств к материалам уголовного дела против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
В частности, судья приобщил к делу консолидированную отчетность компании «Эрнст энд Янг» вместе с сопроводительной справкой НАК «Нафтогаз», о чем в суде давно ходатайствовала сторона защиты.
Кроме того, Киреев постановил приобщить к делу постановление Военной прокуратуры РФ о закрытии уголовного дела относительно Юлии Тимошенко в связи со сроком давности. Также судья приобщил справку НАК «Нафтогаз Украины» о сохранении, транспортировании, добыче и потреблении газа в январе 2009 года.
К делу приобщен и DVD-диск с выступлением Тимошенко за 2009 год, где она отмечает, что газа в подземных хранилищах хватит, а также две рецензии Харьковского и Днепропетровского институтов судебных экспертиз.
фото: tymoshenko.ua