На генпрокурора подали в суд

{1-}

На генерального прокурора Украины Виктора Пшонку подала в суд Федерация профсоюзов Украины, требуя опровержения недостоверных данных, приведенных генпрокуром сегодня на брифинге, относительно попытки незаконного отчуждения имущества ФПУ.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на медиа-центр Федерации профсоюзов.

Как заявил В. Пшонка, его ведомство намерено допросить высокопоставленных лиц ФПУ в связи с возбужденными уголовными делами по фактам незаконного отчуждения недвижимого госимущества. Генпрокурор также сообщил, что в качестве подозреваемого уже был допрошен главный бухгалтер ФПУ.

Генпрокуратура, по словам В. Пшонки, предотвратила отчуждение 20 объектов санаторно-курортного назначения, а также изъятия у государства 25 объектов недвижимости под видом заключения с частными структурами инвестиционных соглашений. По словам Генпрокурора, возбуждены 35 уголовных дел, из которых 17 направлены в суд.



Кроме того, В. Пшонка рекомендовал председателю ФПУ Василию Харе более взвешенно подходить к высказываниям в адрес Генпрокуратуры.