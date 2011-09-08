Литвин подписал пенсионную реформу

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Председатель парламента Владимир Литвин подписал закон о пенсионной реформе.



Соответствующий законопроект № 7455 восьмого сентября передан Президенту Виктору Януковичу на подпись, говорится на сайте Верховной Рады, пишет "Экономическая правда" .

Как сообщалось, Верховная Рада перенесла вступление в силу закона о пенсионной реформе с первого сентября на первое октября.



Кроме того, Верховная Рада внесла согласованные с МВФ поправки к пенсионной реформе. Депутаты проголосовали 5 поправок.



Среди прочего депутаты проголосовали поправку, предусматривающую, не производить перерасчет пенсий с применением показателей средней зарплаты за 2006-2008 годы и применение такого показателя за 2009 год, поскольку эта норма не согласуется с другими нормами закона о пенсионном страховании.



Также депутаты проголосовали поправку, согласно которой государственные чиновники и дипломаты, которые достигли предельного пенсионного возраста (62 года), но им продлен до принятия закона срок работы до 65 изменения, могли доработать этот срок.

Напомним, вице-премьер-министр, Министр социальной политики Украины Сергей Тигипко в интервью одному из украинских телеканалов сказал: «Возникли технические моменты. Было обращение двух депутатов в регламентный комитет, на их взгляд, об определенных нарушениях. Эти обращения должен рассмотреть регламентный комитет, после этого должна определиться сама Верховная Рада по этому вопросу. Поэтому некоторые моменты самого закона нужно будет пересмотреть. Я говорю, скажем, о дате ввода. Предполагалось, что с 1 сентября действительно он начнет действовать. Сейчас уже это невозможно. Нужно будет эту норму переголосовать и я думаю, что это достаточно быстро будет проголосовано и принято»

фото: job-sbu.org