Арестован лидер партии Яценюка в Донецкой области

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Арестован председатель Донецкой областной организации партии "Фронт перемен" Александр Ярошенко, сообщает tsn.ua.

В партии рассказали, что арест состоялся ночью и "по надуманными основаниям". "Его вывезли на автомобиле в Донецк, теперь место его пребывания неизвестно", - говорится в сообщении партии.



Высказываются также предположения, что арест связан с недавним визитом в Донецкую область лидера партии Арсения Яценюка, "который выступил с резкой критикой действий президента, правительства и местной власти".



Как сообщал ранее Главред, Генпрокуратура арестовала бывшего администратора "Родовид банка" по обвинению в подделке документов и превышении служебных обстоятельств.

фото: 0629frontzmin.com.ua